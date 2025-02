Tony Effe, il dissing a Carlo Conti prima della serata Cover di Sanremo 2025: cosa ha scritto

Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Tony Effe si è trovato al centro di una polemica legata ai suoi gioielli. Il rapper, al debutto sul palco dell’Ariston, ha sfoggiato accessori di lusso dal valore complessivo di oltre 500 mila euro, tutti firmati Tiffany & Co.. Tuttavia, in occasione della sua seconda esibizione, gli è stato impedito di indossare una collana dello stesso brand, suscitando la sua indignazione.

Tony Effe, il dissing a Carlo Conti

La decisione di vietare il gioiello è stata confermata in conferenza stampa da Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha citato il regolamento ufficiale: “L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti”.

Questa regola, tuttavia, ha suscitato polemiche, in quanto sembra non essere stata applicata uniformemente. Elodie, ad esempio, nella seconda serata ha indossato pezzi iconici della collezione Elsa Peretti x Tiffany & Co., perfettamente riconoscibili.

Anche Damiano David e Miriam Leone hanno calcato il palco con gioielli di Bulgari, brand di lusso di cui è impossibile stabilire il valore preciso. Questa apparente discrepanza nelle regole ha aumentato il malcontento di Tony Effe, che ha voluto spiegare il suo punto di vista in conferenza stampa.

Lo sfogo di Tony Effe in conferenza stampa

Di fronte ai giornalisti, il rapper ha espresso la sua frustrazione per la decisione presa a pochi minuti dalla sua esibizione:

Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all’artista prima che magari ha la stessa collana no? Non me la sono presa per la collana.

Successivamente, Tony Effe ha utilizzato i social per inviare un messaggio diretto a Carlo Conti, conduttore del Festival: “Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”.

Un’affermazione che ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando ulteriormente il dibattito sulla gestione delle regole all’interno del Festival.