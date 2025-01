Tony Effe: chi vincerà Sanremo 2025 (secondo lui), il pronostico

Sanremo 2025 si avvicina a grandi passi e, come ogni anno, l’attesa cresce per scoprire chi trionferà sul prestigioso palco dell’Ariston. Ma questa volta è Tony Effe, controverso rapper e icona dello stile, a fare il suo personale pronostico su chi alzerà il Leoncino d’Oro.

Tony Effe e il Festival di Sanremo 2025: il pronostico sul vincitore

Nel corso di un’intervista pubblicata sulla pagina ufficiale di FantaSanremo, Tony Effe ha dichiarato con convinzione che Olly sarà il vincitore della prossima edizione del Festival.

Durante il botta e risposta, Tony Effe non si è limitato a fare previsioni. Si è autoproclamato “sorpresa del Festival” e ha scherzato sui look che intende sfoggiare durante la kermesse.

Ha poi rivelato chi, tra i Big in gara, porterebbe a cena: Gaia e Bresh, che considera quasi “famiglia”, ma anche Emis Killa e Rose Villain.

E se dovesse scegliere compagni per un after party? Senza esitazioni punterebbe su Guè, mentre per una serata rilassante preferirebbe la compagnia di Giorgia per parlare di calcio e della sua amata Roma.

Nonostante il tono scherzoso, il rapper ha tenuto a precisare che non si sposerebbe con nessuno dei partecipanti, poiché è già sentimentalmente impegnato con Giulia De Lellis. Sul fronte musicale, invece, ha espresso il desiderio di collaborare con Elodie e Giorgia, ironizzando: “Io faccio il ritornello per rovinare la canzone”.