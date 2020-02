Tonino, padre di Elettra Lamborghini ha detto cosa ne pensa di Afrojack, fidanzato e futuro marito della figlia. Proprio la cantante di “Musica (e il resto scompare)” è stata ospite di Verissimo in onda su Canale 5, twearkando con Silvia Toffanin.

Tonino crede vivamente nella carriera musicale della figlia e, tra le pagine Di Più Tv ha rilasciato una intervista parlando di Afrojack, il cui vero nome è Nick Van de Wall:

Lui mi piace anche se è molto chiuso. Molto timido. Adora mia figlia e questo mi rende felice, l’importante è che si vogliano bene. Lui è molto corretto. Ha la testa sulle spalle, anzi per me è troppo saggio. L’unico difetto che gli ho riscontrato è quello di avere un tenore di vita molto alto. Però finisce lì, non è lo sbruffone che avendo molto denaro va avanti a ostriche e champagne.

A Bologna si direbbe che non è uno “sborone”. Anzi, è molto normale. Ha un aereo privato e può raggiungere mia figlia da qualunque parte. Le case poi non gli mancano. Se non si sposassero per me sarebbe tutto molto semplice, potrebbero stare insieme e continuare a vivere ognuno in casa propria. Vedremo…