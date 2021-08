Tommaso Zorzi prima di rituffarsi anima e corpo sul lavoro, si sta dedicando agli affetti più cari per un weekend all’insegna dell’amore incondizionato di coloro che lo amano.

Tommaso Zorzi ricarica le pile con gli affetti più cari

Per questo motivo Tommaso Zorzi ha deciso di rifugiarsi a Bormio con le persone a lui più care.

Con Zorzi, oltre al fidanzato Tommaso Stanzani, ci sono anche mamma Armanda, la sorella Gaia, la piccola Gilda (Priscilla ha un appuntamento con il veterinario che non gli piacerà granchè) ed i suoi migliori amici in assoluto: Stefano Miele e Cristina Bugatty.

Non manca proprio nessuno.

E, al suo fianco, per ricaricarsi totalmente, Tommaso Zorzi ha selezionato in modo accurato solo coloro che gli stanno vicino da sempre e in maniera disinteressata, senza cercare di sfruttare la sua immagine e senza l’ossessiva bulimia di ricavare del fatturato dal suo enorme talento artistico.

Spero che in futuro Tommaso non abbia paura di “osare” e di procedere anche a piccoli passi (che fretta c’è del resto…), verso la giusta direzione e in maniera autonoma.

Da settembre iniziano le riprese di Drag Race Italia che vedremo in onda un paio di mesi dopo.

Il resto è in divenire e la “comfort zone” di questi giorni gli servirà per ricaricare le pile dopo un anno straordinario pieno di consapevolezze e conferme.