Tommaso Zorzi nel corso dell’appuntamento settimanale con “Facciamo finta”, il programma radiofonico di R101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha svelato per quale motivo mostrerà sempre meno sui social le dinamiche private, citando il fidanzato Tommaso Stanzani:

Mi sto staccando volutamente un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque. – riportano i colleghi di Webboh – Anche perché poi c’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie. Non lo fa mia madre, non capisco, perché lo debbano fare loro.