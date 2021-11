Tommaso Zorzi si è confidato tra le pagine dell’ultimo di Chi Magazine parlando dell’arrivederci a Mediaset e delle polemiche generate dal suo nuovo impegno di giudice con Drag Race Italia, in partenza questo mese su Discovery+.

Non è vero che hanno chiuso i miei programmi per flop. Ne ho lette di ogni. Sono stato io a voler interrompere, non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento. Ho dato adito ai miei detrattori – che casualmente rilevano gli ascolti di tre minuti ogni giorno – di poter scrivere contro di me.

Detto questo: detesto ridurre un programma in base allo share. Mediaset mi aveva proposto anche un programma in prima serata, avrei dovuto presentarlo su Italia 1. E non sto parlando di una sola puntata, ma di un progetto a lungo termine. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto la forza e l’onestà di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a Colognoland, anche solo per la mensa che è pazzesca!