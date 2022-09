Tommaso Zorzi ha letteralmente infiammato la Mostra del Cinema di Venezia sponsorizzando, in maniera ottimale, un bellissimo film insieme all’amica Cathy La Torre, ricevendo anche i complimenti dei social per il modo perfetto con il quale ha trainato la sua partecipazione al Lido.

“È un film che ci vede entrambi abbastanza partecipi a livello emotivo perché sembra una cosa arcaica ma in realtà è di poco tempo fa”, ha affermato Tommaso Zorzi parlando del “Signore delle formiche” (questo il titolo della pellicola presentata a Venezia 79).

A tal proposito, anche Cathy La Torre ha aggiunto qualche dettaglio:

#LuigiLoCascio , #ElioGermano e #SaraSerraiocco oggi a #Venezia79 per la presentazione de #IlSignoreDelleFormiche di #GianniAmelio in #Concorso nella Selezione Ufficiale della Mostra. Una storia del passato che ci mette in discussione sul presente in uscita al cinema dall’8/09. pic.twitter.com/SjMGGmKLv0

Tommaso Zorzi invitato al Festival di Venezia da 01Distribution e RaiCinema per pubblicizzare il film il signore delle formiche. Il modo in cui ne ha parlato, la sua emozione dopo averlo visto per me IMPECCABILE e non vedo l’ora di andarlo a vedere. Lui è una spanna sopra #tzvip

— Chiara (@Chiara33671607) September 6, 2022