Tommaso Zorzi “fugge” dalla TV trash di cui è lo stesso protagonista

Tommaso Zorzi ospite in collegamento con TV Talk, ha svelato di amare il trash ma di stare adeguatamente lontano dal “becero” è stucchevole “troppo”. E così, nel pomeriggio di Rai3, i dubbi che qualcosa non torni si fanno certezza.

Della tv italiana cambierei il gusto. Ci sono alcuni contenitori che hanno il gusto dell’orrido, senza fare nomi. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle persone. A volte da spettatore faccio fatica a guardare. La ricerca spasmodica e quasi stucchevole del trash, elemento che io amo, rischia di far scadere nel becero. C’è un livello oltre il quale non bisogna andare.