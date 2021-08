Scrivere d’amore è sempre stato un privilegio da pochi eletti, così ho sempre creduto. Ecco perché Tommaso Zorzi innamorato di Tommaso Stanzani, ci sta regalando una sensazione di libertà e normalità di cui abbiamo bisogno.

Tommaso Zorzi e Stanzani incantano i social: anche Verissimo li omaggia

Tommaso Zorzi ha deciso di ricaricare le pile con gli affetti più cari. Oltre al suo fidanzato al suo fianco ci sono: mamma Armanda Frassinetti, la sorella minore Gaia e gli amici Stefano Miele e Cristina Bugatty.

All’appello mancano, per dovere di cronaca (rosa): Aurora Ramazzotti (amicizia che Tommaso tiene spesso lontana dai social, custodendo il loro rapporto come fosse una preziosa perla), l’affidabile Lazzaro Fantasia e il buon Lorenzo Zorzi (papà che Tommy ha deliziosamente ritrovato al GF Vip).

Nel frattempo, a 3000 metri di altitudine, Armanda Frassinetti ha condiviso un bellissimo video che ci mostra Tommaso Stanzani mentre si allena.

E mentre i fan pensano ad un “depistaggio” (forse Tommaso Zorzi e Stanzani hanno deciso di passare del tempo da soli), anche la pagina social di Verissimo mette in evidenza questa bella storia d’amore che ha tanto da raccontarci ed insegnare.

In una epoca dove l’omofobia regna sovrana, dove i femminicidi ci stanno mettendo in ginocchio e le donne perdono la loro libertà, vedere l’amore ci renderà migliori (e noi non smetteremo mai di scriverne).

