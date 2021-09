Il mese di settembre si apre con grandissimi progetti per la coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che proprio ieri hanno fatto la loro prima apparizione pubblica da quando sono ufficialmente una coppia.

E se Tommaso Stanzani proprio stamattina si trovava sul treno particolarmente assonnato, Tommaso Zorzi era alle prese con la sua valigia per spostarsi a Roma dove starà per circa un mese impegnato con le registrazioni di Drag Race Italia:

In questi giorni sto preparando tutto per Roma. Oggi è il giorno della valigia perché domani parto, non ho ancora iniziato. Sono traumatizzato. Devo partire un mese e non riesco a trovare la voglia. Gilda viene con me a Roma. Vero amore? Priscilla invece andrà in vacanza dalla Bugatty, per un mese.