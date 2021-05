L’opinionista dell’Isola Tommaso Zorzi, nonostante la stanchezza legata alle ore piccole fatte proprio per via del suo impegno nel reality di Canale 5, questo sabato ha preso un treno in direzione Bologna dove si è riunito a Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20, con il quale sarebbe in corso una frequentazione.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani immortalati insieme

Zorzi ha coinvolto i suoi follower nei suoi spostamenti odierni iniziati con qualche piccolo intoppo a causa di un treno perso per via di una sveglia che non ha suonato. Tommaso però non si è arreso di fronte all’ostacolo ed il treno successivo lo ha preso al volo giungendo così nella bellissima città in cerca di un ristorante di un ristorante per stasera “per due”.

Qualcuno ha prontamente sospettato che la presenza di Tommaso a Bologna potesse avere a che fare con la conoscenza in corso con Stanzani, ed a quanto pare i sospetti sono stati ben presto confermati da uno scatto dei due ragazzi immortalati insieme da una fan e postata su Twitter.

Ovviamente lo scatto dei due Tommaso ha reso felici le fan di entrambi i giovani, i quali si sono ritrovati in quel di Bologna per una giornata da trascorrere insieme. In merito alla sua frequentazione Zorzi si era espresso qualche giorno fa facendo delle giuste precisazioni dopo l’ultima paparazzata:

La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, tutto quello che esce è per volere loro, non sicuramente per volere mio.