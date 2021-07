Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani intervistati nel backstage di Radio Norba Cornetto Battiti Live, hanno parlato della loro storia d’amore raccontando anche come affrontano le critiche del web.

Impariamo a stare uno accanto all’altro. – scrivono i colleghi de LaNostraTV. – Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti ‘Fin che la barca va lasciala andare’.

E per quanto riguarda le violente critiche del web (a volte fin troppo cattivo e irrispettoso), Zorzi e Stanzani hanno una idea ben precisa da condividere appieno:

Non ce ne importa, non li guardiamo neanche, vogliamo solo good vibes. Noi siamo felici, vogliamo trasmettere la nostra felicità, via le energie negative.