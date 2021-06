Tommaso Zorzi, l’incontro del secolo: “Franca Leosini mi ha telefonato!”

L’incontro del secolo sta per arrivare? Assolutamente sì. A breve Tommaso Zorzi farà quattro chiacchiere dal vivo con Franca Leosini, nostra signora del giornalismo italiano di fronte alla quale tutto noi rendiamo grazia.

Un fatto incredibile raga… ero a cena e ricevo una telefonata da un numero che non avevo in rubrica e solitamente non rispondo che non ho ma ieri ho risposto: “Pronto Tommaso sono Franca Leosini ed ho avuto il tuo numero da Alba Parietti”. Poi ci siamo fatti una chiacchiera di un quarto d’ora venti minuti e ci stiamo organizzando per vederci prossimamente.

Comunque raga, non dico spesso quando ho questi approcci con i personaggi ma lei… lei non potevo non dirvelo, lei è Franca!