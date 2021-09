Tommaso Zorzi attacca Tale e Quale Show e parla del blackface 

Tommaso Zorzi attacca la Rai e la decisione di arruolare una concorrente nera per interpretare i cantanti afroamericani nella prossima edizione di Tale e Quale Show in partenza proprio domani sera con Carlo Conti sulla rete ammiraglia.

C’era la volontà e l’indicazione di non fare più i cantanti di colore. – ha esordito Carlo Conti durante la conferenza stampa – A me sembrava una grande ingiustizia e un modo per ghettizzare un genere musicale e ghettizzare tanti artisti. E allora… lampadina si è accesa ed ho detto: ‘Non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore. E allora prendiamo una cantante bravissima di colore, che è più chiara di me peraltro’. E quindi Deborah, che è una cantante bravissima, interpreterà tutti i cantanti di colore.