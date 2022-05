Tommaso Zorzi ha voluto Stefania Orlando a Discovery? Parla lei

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è proseguita anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Da domani sera i due lavoreranno insieme nel programma “Questa è casa mia”, in onda nella prima serata di Real Time.

Tommaso Zorzi condurrà il programma e Stefania Orlando farà parte della giuria insieme a Roberta Tagliavini, la comica Barbara Forìa e l’influencer Nicola Conversa.

Intervistata dai colleghi di TVBlog, Stefania svela di essere arrivata a Discovery da un precedente impegno televisivo (quindi non ci sarebbe lo zampino di Tommaso):

Come mi è arrivata la proposta per entrare a far parte del team di Questa è casa mia? Ho già avuto a che fare con Discovery avendo fatto Stand Up! Comici in prova e la direttrice (di Discovery, ndr) Laura Carafoli mi aveva contattata per questo progetto e con lei mi sono trovata benissimo.

È una Donna molto intelligente e che di fronte a questo progetto non ho potuto dire di no perché ci siamo trovate subito. C’è stata subito alchimia, io poi mi trovo bene con le donne perché quando sono unite riescono a fare cose importanti e belle. Ho trovato subito la mia casa e spero (come abbiamo in mente) di fare altri progetti.

Discovery è una tv più sperimentale ed io sono contenta perché dopo aver fatto tante dirette e cose importanti approdo in un mondo dove il pubblico è giovane e molto attivo.