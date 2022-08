Tommaso Zorzi e Stanzani sempre più innamorati: in vacanza tra coccole e relax – FOTO

Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani, hanno passato una bellissima settimana di vacanza in quel di Milano Marittima. Nonostante i 40 gradi all’ombra, la coppia non è riuscita a stare separata più di tanto (facendo impazzire i fan per i dolcissimi momenti di romanticismo.

Tommaso Zorzi e Stanzani sempre più innamorati

Zorzi e Stanzani sono stati paparazzati tra le pagine di Chi Magazine al bagno del Palace Hotel. Dopo aver fatto un giro in pedalò la coppia ha condiviso pure lo stesso lettino, tra coccole e baci.

Del resto, il conduttore di Tailor Made ha da pochissimo confidato di essere pronto per il matrimonio mentre l’ex volto di Amici ha pubblicato da poco il suo secondo singolo “Flor de luna” che sta riscuotendo grande successo dopo “Origami”, la prima canzone di debutto nel mondo della musica.

Ecco le FOTO presenti su Chi Magazine (ma quanto sono belli questi due tipetti?)