Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani per la prima volta insieme sono stati ospiti di Verissimo, da Silvia Toffanin, per raccontare il loro “piccolo grande amore”. Proprio alla trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5, Tommaso Zorzi ha voluto esordire con un annuncio ufficiale.

Al cospetto di Silvia Toffanin, emozionato più che mai, il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ed attualmente conduttore, ha svelato:

Posso finalmente dire di essere fidanzato con Tommy, sono felicissimo e credo che sarà la prima e ultima intervista che facciamo insieme!

Una notizia, quest’ultima, che forse non farà particolarmente felici i suoi fan, ma chi lo conosce sa bene quanto abbia l’esigenza di vivere in piena riservatezza il suo amore. A prendere la parola è stato poi Stanzani, giovane e talentuoso ballerino:

È stata una cosa totalmente inaspettata questa storia d’amore nata in un momento inaspettato della mia vita ma sono super contento. Io sono un po’ più riservato ma credo che sarà l’unica intervista.

Zorzi ha spiegato ancora, con la sua consueta ironia pungente:

Siamo molto riservati paradossalmente perché ci siamo conosciuti dopo una nostra grande sovraesposizione. Il Dna rimane quello ma mi sono un po’ ‘calmato’.

Ma chi è stato il primo tra i due a fare il primo passo? La parola non poteva che prenderla Zorzi:

Il primo a fare il primo passo sono stato io. Avendo visto alcune puntate di Amici… poi mi ricordo che era stato ospite qui da te e lasciai un commento sotto un post di Verissimo e da quel momento gli ho scritto su Instagram, ci siamo visti a Milano e da subito è partita.

A fargli eco è stato Tommino:

Io devo dire che, magari avevo un po’ di paura per il fatto di essere un personaggio molto conosciuto, c’era un po’ di ansia ma appena l’ho visto si è subito presentato bene, piccoli gesti galanti…

I due hanno trascorso insieme l’estate per due mesi, tra la Puglia, le Eolie, la montagna senza mai litigare, come ha svelato Zorzi. Ormai sono trascorsi 6 mesi da quando è iniziata la loro favola, esattamente il 7 maggio (l’8 in realtà, nonostante il piccolo errore di calcolo). Dopo la messa in onda di un filmato romantico delle loro vacanze, Zorzi ha commentato:

Tutto quello che odiavo vedere negli altri poi lo sono diventato, è l’amore…

Tommaso Stanzani ha anche svelato cosa dice la mamma del suo percorso artistico e sentimentale: