Tommaso Zorzi ha una stalker? “La sto affrontando” e pubblica il video

Tommaso Zorzi dopo essere tornato da Bologna, ha parlato con i follower svelando di essere preoccupato per una persona “ossessionata” da lui che ha aiutato in ogni modo ma adesso starebbe esagerando.

Tommaso Zorzi ha una stalker? Ecco cosa sta succedendo

A quanto pare Tommaso Zorzi, come riferiscono i miei amici di Twitter, avrebbe fatto della beneficenza ad una donna che aveva bisogno di aiuto per i suoi cani.

La donna in questione però, avrebbe “approfittato” della situazione appostandosi costantemente sotto casa di Tommaso:

Vi voglio parlare di una cosa spiacevole. C’è una persona in particolare che non mi fa sentire più a mio agio. E’ spesso sotto casa mia, mi segue per strada e mi ha chiesto molti favori e questa cosa mi mette agitazione. Adesso l’ho affrontata, gliel’ho detto e speriamo la smetta. Io ho fatto pure la minchiata di dargli il mio numero, ma quando è troppo è troppo.

Tommy ha pubblicato il video mentre parla con la donna:

Non devi stare più sotto casa mia, non devi seguirmi per strada perché non è normale. Tu sei sempre sotto casa mia, io ti vedo. In una settimana quanti giorni? 5? 2? Ma ti vedo, mi segui… adesso non mi stai seguendo?

Onestamente mi sono venuti i brividi. Il VIDEO in apertura del nostro articolo.