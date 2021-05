Simona Ventura intervistata dal settimanale Chi Magazine insieme al compagno Giovanni Terzi, svela cosa ne pensa di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi.

Cosa ne penso di Tommaso Zorzi? Tutto il bene possibile, Alfonso Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione.

Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in TV, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta.

Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo.