Tommaso Zorzi spiega per quale motivo si è allontanato dai social

Tommaso Zorzi ha preso una meritata pausa dai social per godersi la sua vita privata. Il vincitore del Grande Fratello Vip è andato in vacanza con il fidanzato Tommaso Stanzani ed ha deciso di dare totale spazio all’amore.

Proprio in queste ore Zorzi è tornato sui social per raccontare cosa l’ha spinto a dare un freno alla “bulimia” social che ci sta investendo da alcuni anni a questa parte e, con molta sincerità, Tommaso ha raccontato di essere rimasto segnato dagli ultimi accadimenti che hanno coinvolto l’Afghanistan:

Buongiorno, sono tornato. Come sapete ho fatto una pausa dai social. Ma non soltanto per una questione mia di detox, ma alla luce degli avvenimenti che stiamo leggendo sui giornali. Tra cui Haiti e l’Afghanistan… Ho messo un po’ più in prospettiva quelli che credevo essere dei miei problemi.

Mi svegliavo ogni mattina e, veramente, baciavo ogni singola piastrella che calpestavo. Perché, in fondo, siamo nati in questa parte del mondo che oggi ci permette di essere liberi e non è cosa da poco.