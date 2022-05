Per la serie: “Tommaso Zorzi insegnami la vita”, il conduttore di “Questa è casa mia” e “Tailor Made”, ha commentato – in modo perfetto – il discusso gender reveal party di Chiara Nasti.

Tommaso Zorzi “smonta” Chiara Nasti

L’influencer, con la solita sobrietà che la contraddistingue, ha “prenotato” lo Stadio Olimpico per svelare pubblicamente il sesso del bambino del suo futuro marito, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni.

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare“, ha scritto sui social la Nasti (eh vabbè…).

La scritta “it’s a boy” è apparsa sui maxischermi dello stadio, dopo che Zaccagni ha calciato in porta la palla spedendola in porta: a concludere l’esultanza per lo speciale gol, una pioggia di coriandoli celesti sparati in aria poi caduti a terra a coprire il prato verde, con tanto di pupazzo gigante blu.

Sul web, la festa non è stata apprezzata.

“Che cafonata”, “è una cosa imbarazzante”, “stiamo scherzando spero”, “ma che problema hanno”, si legge in rete. E poi ancora: “Lo stadio affittato solo se sei Kanye West e fai la proposta a Kim Kardashian”, “Che pena queste robe esibizioniste”, “siamo ai limiti del ridicolo”.

Ai commenti negativi, Chiara Nasti ha replicato così: “Noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”.



Tommaso Zorzi, invece, è intervenuto sulla questione in maniera perfetta, ecco il suo tweet (dovete chiedermi ancora perchè sono pazza di questo ragazzo?):