Iniziano le riprese in Sardegna per Tommaso Zorzi, protagonista insieme a Caterina Lalli (in arte LiaLai) di un video diretto da Rocco Siffredi. Sul web il terzetto ha diramato degli indizi ma ancora non siamo riusciti bene a capire di cosa possa trattarsi.

Tommaso Zorzi sul set con Rocco Siffredi: le ipotesi

Caterina Lalli è una giovane cantante che lo scorso febbraio ha lanciato ufficialmente il suo singolo dal titolo “Kill me” con protagonista proprio Rocco Siffredi, star indiscussa del suo video:

Non riesco ancora a credere a quello che è accaduto. Sono da sempre una fan di Rocco. Ho provato per gioco a contattarlo su instagram senza nessuna aspettativa, ma la sua risposta non è tardata ad arrivare. Interagire con lui sul set è stato molto semplice, è una persona estremamente sensibile, sa come metterti a tuo agio, ti dà carica e sicurezza. Mi piacerebbe essere un esempio per tutti i giovani: credete nei vostri sogni e fate di tutto per realizzarli.

Le riprese con Tommaso Zorzi proseguiranno anche domani ed i fan sono già impazziti per via degli outfit mozzafiato dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip che si è mostrato quasi in total white mentre “sposa” LiaLai.

Nuovo video musicale della cantante? Spot pubblicitario delle famose patatine che avevano già visto protagonista Rocco Siffredi? Diteci di più!

E comunque faccio coming out: voi tutti pazzi delle mani di Tommy io, invece, dei piedi (l’ho detto, ciao).

Questa non ha capito l’ordine, prima c’è tutto il #tzvip e poi casomai arrivi tu pic.twitter.com/Zgtn0d6VSJ — Lin (@Lin_2_3) July 26, 2021

È un quarto d’ora che cerco di formulare un commento. Sono Estanca di cotanta figaggine #tzvip pic.twitter.com/6ZrF79xXqQ — ℕᴀʀᴄᴏᴛɪᴢᴢᴀᴛᴀ ᴅᴀ ᴢ (@eleonoraameti) July 26, 2021