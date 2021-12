Tommaso Zorzi ospite di Maurizio Costanzo si è dovuto scontrare nuovamente con Mauro Coruzzi in arte Platinette. L’argomento di conversazione che ha fatto nascere la scintilla è stato il Babbo Natale omosessuale in uno spot norvegese.

Nuovo scontro tra Platinette e Tommaso Zorzi

Giuseppe Cruciani ha criticato questa “mossa” innescando un lungo dibattito: “Non c’è bisogno di trasformare Babbo Natale in omosessuale, per affermare i propri diritti non c’è bisogno di dipingerlo come uno che si fidanza con un uomo. Secondo me è una stupidaggine”.

Spazio per l’osservazione di Tommaso Zorzi:

Non sappiamo se Babbo Natale è gay o no. Potrebbe essere di sì o potrebbe essere di no.

Platinette ha commentato con un lungo (e discutibile) punto di vista:

Mi sembra che la questione non abbia nessun fondamento. Babbo Natale sta tra i cattivi perché è il ritrasformare a immagine e somiglianza di un orientamento sessuale delle categorie che di per sé non richiamano al sesso, ne ai propri gusti sessuali o ai gusti sessuali altrui, punto e a capo. Così come non mi piace che adesso il mondo cosiddetto LGBT sia diventato un mercato come tutti gli altri. Nelle piattaforme tu trovi la striscia LGBT, tutto ciò per dire che ognuno ha dei propri orientamenti sessuali, ma il proprio non deve prevalere su quello altrui. Io non grido tutti i giorni “non sono omosessuale, sono eterosessuale’ ma ‘sono un essere umano’ punto. Basta con le categorie! In questo periodo ci sono molte pubblicità con coppie omosessuali che si baciano…

Tommaso Zorzi è intervenuto:

Noi per anni siamo stati tra virgolette ‘vittime di un sistema eterocentrico’, se per una volta uno vuole sbandierare la bandiera LGBT lasciateglielo fare! Ma che fastidio ti da?

Platinette ha deciso di replicare:

Ma se la televisione è piena di f**ci! Quale visione eterocentrica! Basta con questo vittimismo! Siamo ovunque!”

E la conclusione di Tommy è stata perfetta:

Io non capisco che cosa toglie agli etero cosa possa accadere se adesso ci sono bandiere LGBT dove prima non c’erano. Il fatto che adesso si strizzi l’occhio più ai diritti rispetto a quanto non si faceva prima, non toglie nulla alla comunità nostra né tanto meno a quella degli etero.