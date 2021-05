Tommaso Zorzi, dopo la vittoria del GF Vip e il suo ruolo da opinionista de L’Isola dei Famosi, stava anche per registrare il numero zero del suo nuovo programma su Italia 1 ma qualcosa è andato storto così come svelano in anteprima i colleghi di Blogo.

Tommaso Zorzi: salta il programma su Italia 1

Tommaso era pronto, come trapelato da più parti un nuovo programma destinato alla prima serata di Italia 1, la cui registrazione del numero zero è prevista alla fine del mese in corso, impegno questo in qualche modo velatamente accennato dello stesso Zorzi. Pare però e qui sta il nostro retroscena di oggi, che Zorzi non farà più il fantomatico numero zero di questo programma destinato alla rete cadetta del gruppo Mediaset. Niente numero zero per Tommaso Zorzi quindi. Che il ricambio generazionale nella televisione del giorno d’oggi non sia così semplice e lui sia stato un fuoco di paglia? Oppure questo è semplicemente uno “stop & go” della sua giovane carriera? Ai posteri, come sempre, l’ardua sentenza.

Quale sarà stata la causa dello stop? Fateci sapere la vostra!