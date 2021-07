Dopo un paio di giorni di silenzio social, Tommaso Zorzi è tornato online come un temporale in pieno agosto mentre sorseggi del mojito in spiaggia con 40 gradi all’ombra (abbiamo reso l’idea?).

Tommaso Zorzi sta lavorando ad un progetto segreto con Rocco Siffredi?

Il vincitore del Grande Fratello Vip ha ironizzato con un video dove si è definito una “chica mala” in partenza verso la Sardegna per lavorare ad un progetto segreto con il buon Rocco Siffredi (con il quale ha un evidente talento in comune ma non fatemi perdere la dignità già precaria, vi prego).

Tesoro vado in Sardegna: a fare cosa? Ti dò un indizio: Rocco Siffredi! Cosa vado a fare? Lo devi scoprire rimanendo su questo canale.

Queste le parole di Zorzi che poco dopo si è mostrato in aeroporto svelando di avere un ritardo nel volo.

Ironia oppure verità? Anche i fan sono confusi quanto noi ma una cosa è certa: adesso siamo tutti in modalità “stalker” per scoprire i prossimi passi del buon Zorzi.

Tommy ma.. fino a qualche giorno fa andava tutto bene.. cosa sono, gli effetti collaterali dell’allenamento? #tzvip pic.twitter.com/HRKEn3gMJu — Marzia Stagni (@MarziaStark) July 25, 2021

Giusto per dovere di cronaca (rosa), anche Tommaso Stanzani è attualmente in viaggio mentre medita di rasarsi a zero: ma cosa ci siamo perse?

Tommi lo sta influenzando.. ti prego Tommino non cadere nella trappola, non tagliarti i capelli #tzvip pic.twitter.com/PZIPqK2qoe — (@fraaa_00) July 25, 2021