Tommaso Zorzi si è ufficialmente trasferito a Roma dove vivrà per circa un mese (in hotel) per girare Drag Race Italia, il celebre programma sbarcato anche nel nostro paese per merito di Discovery Plus.

Tommaso Zorzi, altri retroscena su Drag Race Italia: poi l’importante decisione

Tornato sui social per aggiornare gli estimatori riguarda le ultime novità del programma, Tommy ha anche svelato una importante decisione proprio riguardo l’utilizzo di Instagram e, per certi versi, il risultato di ciò che ha deciso di fare è giusto e coerente con il suo nuovo percorso artistico.

Reduce dalla prima riunione di scaletta, abbiamo visto la prima puntata e sarà fighissima. Ho visto anche per la prima volta il set e tutti gli spazi. E dato che Drag Race è un format internazionale vuole che tutti gli spazi del mondo siano simili quindi mi ha fatto strano entrare dentro e mi fa sembrare tutto improvvisamente vero. Perdonatemi se sarò un po’ monotematico nel prossimo mese ma Drag Race assorbirà tipo il 99,9% della mia vita. Fate conto che giriamo ogni giorno, in un mese avrò solo due o tre mesi liberi. Giriamo dalle 9 del mattino alle 9 di sera, è un programma totalizzante. È un programma complicato e abbastanza lungo. Poi le ragazze hanno bisogno di fare le prove e durano almeno un paio di giorni perché devono avere tempo per confezionare i vestiti e eseguire ciò che richiede la prova.

Il giudice dello show ha anche confidato di aver preso una decisione rallentando l’utilizzo dei social per focalizzarsi appieno sul suo progetto più importante: diventare un conduttore a tutto tondo.

Per questo motivo, ha svelato cosa farà:

Ho messo un attimo da parte i social e poi se voglio diventare un conduttore e pretendere di farmi chiamare tale è inutile che continuo a postare come un influencer quindi devo un po’ tarare le due cose.

Tommaso Zorzi dopo pochi minuti è dovuto intervenire facendo delle precisazioni:

Non mi fraintendete: non ho mai detto che abbandonerò i social, non lo farò mai, mi divertono. Solo che devo studiare e formarmi e questo toglie via tempo ed energie al resto, tutto qui.

Non fa una piega.

Tommaso ha bisogno di focalizzarsi sul suo progetto di vita e imbastire il suo futuro e quindi, come ogni cosa nella vita, sta organizzando la sua essenziale scala di priorità.