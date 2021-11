Nel corso della sua prima intervista di coppia a Verissimo, Tommaso Zorzi ha fatto diversi annunci. Dopo aver annunciato ufficialmente di essersi fidanzato con il giovane ballerino Tommaso Stanzani, il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha svelato in che rapporti è oggi con Francesco Oppini.

I rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ormai dalla scorsa estate si sarebbero del tutto raffreddati. I motivi del loro allontanamento non sono stati svelati, ma Zorzi ha voluto dire la sua in merito a ciò che sente su quella che sembrava un’amicizia intramontabile:

Rimane un bellissimo ricordo, una bellissima pagina di una esperienza che mi ha segnato, che è il Grande Fratello Vip, non rinnego nulla di quello che è stato tra me e Francesco, ma ad oggi non c’è più rapporto, non c’è astio ma neppure una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate. Ho visto mamma Alba, sicuramente è una chiamata che prima o poi farò.