Tommaso Zorzi è stato il concorrente perfetto del Grande Fratello Vip. Il giudice di Drag Race Italia era talmente a fuoco con lo spirito del reality show che ha pure vinto l’intera edizione e, molto probabilmente, si parlerà di lui anche a breve.

Tommaso Zorzi “protagonista” pure del Grande Fratello Vip 6

Dal prossimo 13 settembre Tommaso Zorzi, con molta probabilità, sarà tra i protagonisti indiscussi della prossima edizione pur non essendo fisicamente dentro la Casa.

Il motivo? Tra i concorrenti che potrebbero partecipare, ci saranno volti che hanno avuto a che fare con lui in passato.

Tra gli ultimi nomi anche quello di Gian Maria Sainato, ex collega di Riccanza con il quale ha avuto più di qualche scontro in passato.

Così come si legge su Blasting News:

Gian Maria, infatti, ha realizzato un video sul suo profilo ufficiale “Tik Tok”, in cui ha precisato e confermato di aver sostenuto il casting per la prossima edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Precisiamo solamente che Gian Maria non ha avuto alcuna implicazione sentimentale con Tommaso Zorzi.

E’ possibile però che, ai fini del gioco, Sainato potrebbe tirarlo in ballo.

Tra gli altri protagonisti che potrebbero parlare di Tommaso Zorzi c’è anche Jessica Haile Selassie, principessa etiope che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza.

Non so che tipo di rapporto abbiano Jessica Haile Selassie e Tommy ma sappiamo perfettamente ciò che ha detto Gian Maria Sainato nel corso delle settimane in cui Zorzi si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip senza possibilità di replica.

Personalmente preferirei non vedere Sainato nella Casa ma, di contro, mi divertirei veramente troppo al pensiero della potenziale replica di Tommaso.

Qualcuno riferisca a Tommy che dovrà portare avanti il peso di una nuova edizione: tutti pronti a “smezzare” la fatica insieme a lui?