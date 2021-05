E mentre Blogo ha fatto sapere che Tommaso Zorzi non condurrà un programma di Italia 1 inizialmente destinato a lui (andato ad Elenoire Casalegno), pare che ci siano novità ben più gustose in pentola da far leccare i baffi agli estimatori.

Tommaso Zorzi: programma “inaspettato”? Gli indizi

Sempre TV Blog, tramite il suo account di Instagram ha parlato di un programma “inaspettato” di cui ci farà sapere qualcosa a breve.

Anche Gabriele Parpiglia, autore di Tommaso Zorzi, ha fatto intendere una importante novità dietro l’angolo:

Bisogna tacere prima di emettere sentenze e consigli non richiesti. A presto 🔥🔥🔥 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 26, 2021

Queste le parole del buon Parpy su Twitter.

Tra le possibili voci, una utente ha commentato i nostri colleghi di Biccy in questo modo:

Il programma di Tommy sarà prodotto dalla sua casa di produzione quindi sarà altro — Dina (@Rindina75) May 26, 2021

Proprio Tommaso, sulle sue storie di Instagram ha aggiunto:

Voi siete pronti per oggi? E non parlo solo de Il Punto Z!

Non ci rimane che attendere le news che ci riserveranno Tommaso e il suo team!