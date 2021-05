Eleonoire Casalegno torna in televisione e si prende un format di Italia 1 inizialmente destinato a Tommaso Zorzi, così come avevano rivelato i colleghi di Blogo parlando di un numero zero sulla rete giovane Mediaset.

Elenoire Casalegno al posto di Tommaso Zorzi

A quanto pare il programma non è stato fermato del tutto ma l’azienda ha pensato ad un cambio di conduzione. Non più Tommaso Zorzi, stella nascente della TV proveniente dai social, bensì Elenoire Casalegno, conduttrice strutturata e poco “sfruttata” in televisione.

Ecco cosa rivela TVBlog:

Secondo quanto apprendiamo lo stop non sarà per il programma in questione, sul quale l’azienda fondata da Silvio Berlusconi crede, ma il cambio riguarda solo la sua conduzione. Il numero zero di questo nuovo programma verrà registrato a fine mese e si tratterebbe di una trasmissione di attualità con inchieste giornalistiche destinate ad un pubblico giovane, prevalentemente social, il tutto nello stile delle Iene di Davide Parenti. Il format prevede anche dei momenti da studio con ospiti che andranno a commentare e a integrare i temi e le immagini dei servizi che verranno proposti. La trasmissione è destinata alla prima serata di Italia 1 dal prossimo autunno.

Il programma, a quanto pare, presenta insidie e criticità e, sicuramente, per un impegno simile occorreva puntare su un volto già rodato.