NotJustAnalytics.com ha stilato la classifica dei profili social più cercati nel 2021 sulla loro celebre piattaforma. Al primo posto abbiamo trovato Tommaso Zorzi. Dal Grande Fratello Vip in classifica ci sono anche Giulia Salemi (in seconda posizione), Dayane Mello (al quarto posto) e Pierpaolo Pretelli (quinto).

Tommaso Zorzi primo tra i profili più cercati nel 2021

Tommaso Zorzi Giulia Salemi Giulia De Lellis Dayane Mello Pierpaolo Pretelli SassyRedLipStick Charlie D’Amelio Chiara Ferragni Imen Jane Andrea Damante

Not Just Analytics è un tool che effettua analisi e statistiche sui profili Instagram. La sua versione Business offre poi una media dei like e dei commenti, mostra i like di ogni post e gli hashtag più usati, rileva quando sono stati utilizzati dei bot e comprende gli Instagram Business Insights fino a 6 mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJL | IG Analisi&Dati (@notjustanalytics)

Ho fatto il Countdown assieme a te… è cominciato così il mio 2021..mi hai travolto Tommy, la tua personalità, la tua forza,il coraggio…seguirti è come salire sulle montagne russe delle emozioni😊 un anno indimenticabile e bellissimo grazie di esistere💙 tu e il #tzvip 💙💙😊 pic.twitter.com/USDkaH7w0Y — DANI_ESPO💙🌈🌈🌈🌈❤️❤️ (@DANIESPO3) December 31, 2021

Un anno fa Giulia ha iniziato a dimostrare con i fatti e non con facili parole che “essere una squadra” non è solo un bel modo di dire ma un modo di amare.

Un anno fa Pier ha capito cosa significasse davvero sentirsi importante per qualcuno. #prelemi pic.twitter.com/FrRIyzeXAr — Olivia Kalitera (@OKalitera) December 31, 2021