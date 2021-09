Tommaso Zorzi sfotte Pio e Amedeo per il premio (assurdo) che hanno ricevuto in Rai

Proseguono i commenti sull’esibizione di Pio e Amedeo presenti ieri sul palcoscenico dei Seat Music Awards per ritirare un premio importante come quello legato all’innovazione del linguaggio televisivo. Tommaso Zorzi, proprio in queste ore, è intervenuto sulla faccenda in maniera epica.

Tommaso Zorzi sfotte Pio e Amedeo

Oltre ai botta e risposta social con Fedez e Chiara Ferragni (e sono volati stracci), sulla questione è ironicamente intervenuto anche Tommaso Zorzi che ha sfottuto il duo di comici pugliesi:

Dopo gli interventi di Fedez, Chiara Ferragni e Tommaso Zorzi, anche Selvaggia Lucarelli ha espresso più volte il suo punto di vista:

Tanto per capire quanto sia innovativo il linguaggio di Pio e Amedeo, volevano fare un po’ di rumore attaccando Fedez e l’unico argomento trovato è stato quello degli smaltini, ovvero la cosa più scema e vecchia che gli si possa rimproverare. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 10, 2021

Che poi, parlando di linguaggio innovativo, la Rai ha Lundini e premia Pio e Amedeo. Boh. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 10, 2021

