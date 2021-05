Tommaso Zorzi dopo le recenti critiche sta vivendo un piccolo momento di crisi. Per fortuna l’influencer è supportato dagli estimatori che cercano quotidianamente di tirargli su il morale rispettando i suoi momenti di sconforto.

Tommaso Zorzi scoppia a piangere su Club House

Ieri sera, secondo i racconti dettagliati dei miei amici di Twitter, Tommaso Zorzi avrebbe chiacchierato con i fan su Club House, scoppiando a piangere proprio per via delle critiche ricevute in questi giorni che non gli hanno fatto bene. L’influencer ha ricevuto anche pesanti insulti e, addirittura, agghiaccianti minacce di morte.

Ecco cosa si legge su Twitter in merito alla diretta di ieri:

L’altro giorno (lunedì) ha passato tutto il giorno a piangere per le offese e critiche che sta ricevendo perché non sono le classiche offese che può ricevere una persona ma sono parole gravi quelle che gli vengono rivolte. Ha detto che ci sono delle persone nella sua cerchia che non vanno bene. Mentre spiegava come si sentiva è scoppiato a piangere.

Nella room c’era anche Gabriele Parpiglia (il suo autore) che avrebbe parlato solamente di lavoro:

Parpiglia ha parlato solo di share, progetti e cose varie ma Tommaso all’inizio della room ha detto che della share non gli interessa tanto ma preferisce che il suo lavoro venga fuori bene.

Sempre secondo i miei amici del web, oggi Tommaso Zorzi si recherà dalle forze dell’ordine per querelare alcune persone.

un riassunto di quello che è successo nella room di ch.#tzvip pic.twitter.com/7S4LFwiwlI — (@ciaosonojess) May 5, 2021

Scusate io sono ferma a Gilda che piange con Tommy #tzvip pic.twitter.com/1DqGVJFh44 — LORANNY (@Loranny4) May 4, 2021