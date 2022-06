Quando sei bravo e talentuoso (e ti fai gli affari tuoi) catturi sempre l’invidia e le attenzioni (non necessariamente positive) della gente. Questo è il caso di Tommaso Zorzi, costretto ad intervenire dopo un pettegolezzo girato su TikTok nelle scorse ore.

A quanto pare ci sarebbe stato un misunderstanding dopo la pubblicazione di un video di un ragazzo su TikTok che avrebbe lasciato intendere di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi (pur non facendo chiaramente il suo nome).

A quel punto, il conduttore di Discovery+ è intervenuto con un post Instagram piuttosto chiaro:

Poi il discorso di Tommy si è allargato parlando anche del dietro le quinte del mondo dello spettacolo che lui, nonostante ci lavori, sembra non apprezzare affatto:

Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo la pazienza. Per uno come me che è nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente, a volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestirla.

Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona, sto imparando a fare il conduttore… ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza c*gare in generale. Io torno a casa e mi faccio i cazz* miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile.