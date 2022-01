Ieri sera è andata in onda su Real Time la prima puntata di Drag Race Italia (dopo la prima diffusione su Discovery+). Tommaso Zorzi intervistato su FQMagazine, ha fatto una bella chiacchierata con il buon Francesco Canino.

Tommaso Zorzi svela perché una parte della comunità gay non lo apprezza

Il giudice di Drag Race Italia ha svelato la sua reazione quando gli hanno proposto questo ruolo (Tommaso adora e segue il format originale da sempre):

Sono rimasto pietrificato. «Ma stiamo scherzando?». Poi ho chiamato il mio migliore amico e gli ho detto: «Non puoi capire cosa mi hanno proposto di fare. Sparala più alta che puoi». «Sanremo o Drag Race». Io sono un cultore totale di questo show ed è stata una fortuna enorme esordire con un ruolo così.

Successivamente Zorzi ha fatto sapere di aver risentito Francesco Oppini dopo un litigio che li aveva separati per alcuni mesi:

Se io e Oppini siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve.

Tommaso Zorzi ha anche spiegato perché una parte della comunità LGBT+ lo “detesta”:

Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio. Alle critiche sono abituato ma quelle di una parte della comunità Lgbt mi fanno più male: mi sono sempre esposto, ci ho messo la faccia, ho supportato molte associazioni e non è bello ricevere offese spesso pretestuose, anche perché ho la sensazione che arrivino da chi, per altro, fa l’attivista dal divano di casa e non ha mai mosso un dito per la causa.

I rapporti con Mediaset

In che rapporti sono rimasto con Mediaset? Ottimi. Hanno capito le mie necessità e le hanno rispettate. Se rifarò l’Isola dei Famosi come opinionista? Non credo, desidero restare a Discovery. Cosa ho in mente dopo Drag Race? Vorrei che il prossimo progetto fosse un programma firmato da me anche come autore.

La parte finale è musica per le mie orecchie.

Ho sempre amato Tommaso Zorzi quando scrive da solo i suoi interventi perché è capace di farlo e, comprendendo l’ironia al volo, sa perfettamente quali carte giocare.

Il mio sogno? Vedere un programma di Tommy scritto insieme a Matteo Grandi (che personalmente considero uno dei migliori autori italiani) o Matteo B. Bianchi.