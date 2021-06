“A stento si sono salutati”, Tommaso Zorzi e Oppini avrebbero litigato

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avrebbero litigato. Dopo un video condiviso in occasione dell’inaugurazione di Cera, il ristorante di Stefano Corti (fidanzato di Bianca Atzei), ad aggiungere altri dettagli ci ha pensato Francesco Fredella su Libero Quotidiano.

L’articolo del giornalista e speaker radiofonico ricostruisce ciò che sarebbe successo quella famosa serata in quel di Milano ma aggiunge un nuovo dettaglio di una fonte segreta:

La fonte che racconta la spifferata era presente alla cena tenuta al nuovo ristorante “Cera” di Stefano Corti – Iena e fidanzato di Bianca Atzei. C’erano molti ex gieffini e tra questi anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: distantissimi per tutta la serata. “A stento si sono salutati”, dice una fonte segreta .

L’articolo prosegue:

L’amicizia idilliaca sarebbe finita tra i due ex gieffini. Per quale motivo non ne parlano i diretti interessati? Troppi interrogativi. Poche risposte. Il sogno di un’amicizia nata dal nulla, grazie ad un reality, resta quasi in bilico.

Ora sarebbe crollato tutto e ai followers di entrambi (Oppini – Zorzi) non sfugge nulla. Se fossero stati in buoni rapporti avrebbero fatto Ig stories insieme. Zero assoluto quella sera. E si tratta di un indizio rilevante.