Tommaso Zorzi ha ripreso un corteo No Vax in pieno centro a Milano. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha espresso il suo preciso punto di vista nei confronti di coloro che stanno manifestando in piazza perchè non vogliono vaccinarsi.

Tommaso Zorzi, offeso e minacciato di morte da un No Vax

E se personalmente mi trovo allineata con il pensiero di Tommaso Zorzi, un No Vax (sarà stato il primo di una lunga serie) ha pensato bene di scrivere all’ex concorrente del Grande Fratello Vip offendendolo brutalmente e minacciandolo di morte: “Sappiamo dove abiti, next stop cimitero!”.

Trovo queste persone vergognose oltre che pericolose e raccapriccianti e non ho alcuna paura di scriverlo pubblicamente.

Dovreste vergognarvi. Vi auguro di cuore di comprendere al più presto cosa non va nella vostra misera esistenza e quali problemi avete nei confronti delle relazioni e le cose giuste e consapevoli della vita.

Scrivere che mi fate venire i brividi è altamente riduttivo, dovete credermi.

P.S: in apertura post ho volutamente inserito una foto di Tommaso che sorride perché di fronte allo schifo del mondo penso che si debba rispondere sempre in maniera positiva.

Questo è quello che riceve quotidianamente questo ragazzo per esprimere la sua opinione. Sarebbe bello se scriveste qualcosa contro gli haters in supporto di Tommaso 🙏 pic.twitter.com/EO9UGCKl16 — Samantha (@pizzibar) August 7, 2021

A me spaventano queste folle, mi mettono proprio angoscia. Bravo Tommaso 🙌 — Michela (@Michela82183072) August 7, 2021