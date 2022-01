“Tommaso Zorzi mi ha deluso”, ex del GF Vip svela il motivo e cita Katia Ricciarelli “tifo per lei”

Maria Teresa Ruta intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla degli ex compagni di avventura citando la delusione provata nei confronti di Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione.

“Tommaso Zorzi mi ha deluso”, ex del GF Vip svela il motivo

Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po’ meno. Mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma.

La ex del GF Vip svela anche per chi fa il tifo e parla dell’atteggiamento di Katia Ricciarelli in Casa:

Mi piacerebbe avere un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli. Le spiego perché. Katia non si rende conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida e sulla sua persona altrettanto magnifica. Il GF Vip è una bolla dove stanchezza e noia a volte ti fanno inciampare e Katia è caduta; saprei come risollevarla. Tifo per lei.

Maria Teresa, con tutto l’affetto, ma leggere “Tommaso Zorzi mi ha deluso” e “Faccio il tifo per Katia Ricciarelli” nella stessa intervista mi ha provocato attimi di forte smarrimento.