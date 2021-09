Tommaso Zorzi ospite della trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo, ha parlato di Manuel Bortuzzo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, elogiando il suo carattere da vero guerriero.

No non lo conosco, ma Manuel è una persona molto carina e ha un padre clamorosamente straordinario che l’ha seguito tantissimo soprattutto agli inizi, che gli era sempre vicino.

Dato che io ho vissuto sei mesi nella casa del Grande Fratello e il Grande Fratello è da poco è ripartito, vorrei parlare di Manuel Bortuzzo, un ragazzo che credo che per una volta in televisione stia dando un esempio edificante e spero che vada avanti il più a lungo possibile.



Tommaso Zorzi ha parlato anche dei social network, lati negativi compresi:

Dove c’è una domanda c’è un’offerta, le logiche del mercato sono queste, ma il problema è più alla base: con tutta l’attenzione che viene data ai social network, che è tanta, io credo ci debba essere una controparte di regolamentazione che imponga delle regole che puniscano l’uso scorretto di questi mezzi.

Anche perché i social network sono una cosa virtuale, ma i problemi che possono causare sono assolutamente tangibili, dal bullismo in poi problemi che ti creano non sono più virtuali, ma reali. Io mi chiedo, se c’è una così grande attenzione allo sviluppo di questi social network questo sviluppo deve andare di pari passo con uno sviluppo di tutti quei mezzi per contenerli e per fare in modo che siano regolamentati perché adesso sono il far west.