Queste, per Tommaso Zorzi, sono state ore di grande tensione emotiva. Dopo gli insulti ricevuti su Twitter, l’influencer ha deciso di cancellare l’applicazione sul suo iPhone.

Nel frattempo, ospite dell’appuntamento radiofonico di Maurizio Costanzo su R101, il rampollo milanese ha risposto in maniera particolarmente esaustiva ad una domanda del giornalista romano riguardante il futuro:

Cosa voglio fare da grande? Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in televisione ancora di più è sacra, perché non esistendo una scuola che ti insegna a fare tv, impari solo facendola. Io sto lavorando per poi un giorno arrivare a condurre il mio programma, ma la carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì.

Bisogna saper dire di no alle cose, mettersi nelle condizioni di lavorare in un contesto che ti permetta di essere a tuo agio, di dire cose sensate perché il pubblico poi non perdona. Non bisogna avere quella bulimia televisiva di voler fare tutto, di voler essere ovunque, di voler dire di sì a tutto. Quando si accende quella lucina rossa diventa un po’ come una droga, però poi uno deve imparare a tararsi e farlo con parsimonia.