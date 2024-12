Tommaso Zorzi parla di Lorenzo e minaccia querele contro Deianira

Tommaso Zorzi, attuale conduttore di Cortesie per gli ospiti, ha deciso di mettere un freno ai rumor sulla sua presunta relazione segreta con Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, minacciando una bella querela nei confronti di Deinaira Marzano che ha lanciato il gossip.

Le voci sono esplose dopo un episodio accaduto durante la diciassettesima puntata del reality, quando la madre di Shaila Gatta ha raggiunto la figlia nella Casa. Durante il confronto, la donna ha insinuato che l’ex fidanzato della ballerina fosse omosessuale. Lorenzo, poco dopo, avrebbe pronunciato una frase che – secondo alcuni spettatori – confermerebbe la sua omosessualità.

Nel corso dell’interazione, la madre di Shaila ha menzionato un certo Tommy, che secondo i social potrebbe essere proprio Zorzi. Tuttavia, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha prontamente smentito ogni coinvolgimento, annunciando azioni legali contro chi ha diffuso queste notizie false.

Attraverso due Instagram Stories, Zorzi ha espresso il suo punto di vista e annunciato una querela:

Quando leggevo ero intrigato perché non sapevo chi fossero, a parte me, tutti gli altri personaggi di questa storia che lei racconta. In primis questo Lorenzo, che non ho davvero idea di chi sia. Ma dato che questa signora sta dando questa notizia come certa si è appena beccata una bella querela per diffamazione aggravata.

Zorzi ha voluto tranquillizzare i suoi fan, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti: “Volevo rassicurare tutti gli altri che non conosco assolutamente queste persone. Sono completamente estraneo ai fatti e nulla, Buon Natale a voi e famiglia”.

L’ex Vippone ha poi sottolineato quanto certe notizie possano avere un impatto negativo:

Il fatto che io solitamente non risponda mai a queste cose non significa A) che non le legga e B) che queste cose non abbiano un impatto su di me, sulla mia famiglia, su chiunque le legga… Non fa parte del gioco, non sono cose che devono per forza fare parte del gioco.