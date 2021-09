“Mi sento di rassicurare i Ferragnez”, Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni hanno una cosa in comune: ecco quale

Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni hanno frequentato la stessa scuola. O meglio, il giudice di Drag Race Italia ha terminato il suo percorso di studi da un pezzo mentre il figlio di Fedez e Chiara ha iniziato da pochissimo.

Tommaso, dopo avere aggiornato i follower su Drag Race raccontando anche l’importante decisione presa in merito ai social, ha parlato del figlio di Fedez e Chiara Ferragni dopo aver visto una foto che lo immortala in divisa pronto per il primo giorno di scuola:

Mi ha fatto una impressione stranissima di Leone Lucia Ferragni ieri perché ho scoperto che abbiamo fatto la stessa scuola a Milano. Quella divisa è stata il mio incubo perché l’ho fatta per 15 anni e l’ho messa per tutto quel tempo mentre gli altri miei amici delle altre scuole potevano vestirsi come volevano, tranne noi. È stato un piccolo trauma.

In ultimo Tommaso Zorzi ha voluto concludere in maniera ironica:

Quindi mi sento di rassicurare i Ferragnez: è una buona scuola, i risultati sono ottimi.

Tommaso ha anche condiviso la sua foto in divisa (ma che patatone!).