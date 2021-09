Tommaso Zorzi vittima degli hacker (in maniera ripetuta) ha deciso di chiudere (momentaneamente) l’account di Instagram per scongiurare il furto in toto del suo profilo ufficiale.

Tommaso Zorzi vittima degli hacker

Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto 💖 — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 18, 2021

Questo il messaggio che Tommaso ha condiviso su Twitter comunicando ai follower la sua decisione provvisoria.

E così, dopo gli insulti omofobi, i commenti negativi e le ripetute prese di posizione degli hater, arriva anche l’hacker pronto al “sabotaggio”.

Certa gente non ha proprio niente da fare.

Riprendo un tweet che abbiamo scritto alcuni giorni fa ma che mi appare perfetto anche in questa occasione, giusto per darvi qualche suggerimento utile: