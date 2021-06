Tommaso Zorzi è stato tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip portandosi a casa pure la vittoria. Nel corso di queste settimane, con l’uscita di nuovi rumors, continuo a pensare che, in qualche modo, sarà il protagonista pure della sesta edizione in partenza da settembre.

Tommaso Zorzi porterà avanti pure il Grande Fratello Vip 6?

Ed infatti, tra le ultime indiscrezioni, pare che nella Casa del GF Vip potrebbe fare il suo ingresso Manuel Zardetto, vincitore de Il papà più bello d’Italia che in passato avrebbe avuto pure un flirt con Tommaso Zorzi.

I colleghi di Biccy tramite Twitter, hanno lasciato intendere che Manuel non sarebbe l’unico volto chiamato per il GF Vip da “associare” al buon Tommy Zorzi.

E non è l’unico ex flirt di Tommaso Zorzi ad aver sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip e qua taccio ma comprate i popcorn perché a settembre ci sarà da divertirci 🍿 #GFVip #TZVip https://t.co/4Bwe78XN6P — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 23, 2021

Si tratta per caso di Iconize? Marco Ferrero dopo avere parlato di Zorzi in più di un’occasione (ma sempre in positivo, per dovere di “cronaca” lo facciamo presente),si è fatto notare in televisione per avere inscenato una aggressione omofoba tirandosi un surgelato in faccia per simulare un pugno.

Dopo i cast pieno di “figli di…” arrivano anche “gli ex di…”.

Non sarebbe più gratificante e onesto venire chiamato in un reality show per un proprio talento?

Tra le ultime che vorrebbero partecipare al Grande Fratello Vip e, guarda caso, citano Tommaso Zorzi, anche Martina Grado, ex corteggiatrice di Uomini e Donne: