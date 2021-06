Tommaso Zorzi e Giulia Salemi insieme in treno: pace fatta dopo il Grande Fratello Vip – FOTO e VIDEO

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno condiviso un video insieme sullo stesso treno. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono trovati per fare dell’ironia in vista di un importante faccia a faccia.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi insieme: il faccia a faccia tanto atteso

Ed infatti Zorzi ha chiesto divertito al signore delle bibite di offrirgli una vodka alla pesca. Stessa richiesta è partita da Giulia che ha affermato tra il serio e il faceto: “Uno shot di vodka per affrontare questa discussione…”.

Come ben sapete, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, nel corso de Il Punto Z si erano ripromessi di tornare a parlare delle discussioni avute dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

In quella occasione proprio il rampollo milanese aveva promesso all’influencer di farle una telefonata per cercare di risolvere e rimettere in piedi la loro amicizia.

In apertura del nostro articolo trovate anche il VIDEO.

Personalmente, inoltre, spero di cuore che facciano pace. Giulia Salemi e Tommaso Zorzi erano già amici ben prima del Grande Fratello Vip e meritano di poterci riprovare.

UPDATE

Proprio poco fa Tommy ha pubblicato su Instagram anche uno scatto abbracciato con Giulia, a testimonianza che le cose tra di loro si sarebbero aggiustate (molto contenta per loro).

ODIATEMI PURE MA IO LI AMAVO #tzvip — cancro ascendente esaurita (@vodkaaastraight) June 11, 2021