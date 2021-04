Tommaso Zorzi ospite di Verissimo con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, ha parlato della sua amicizia con la giovane cantante ed ha ribadito il suo punto di vista pure sulla polemica dopo la mancata risposta (a tema) a Giorgia Meloni ospite de Il Maurizio Costanzo Show.

Non mi sono esposto, e c’è stata la polemica per non aver fatto polemica. Prima della messa in onda del Maurizio Costanzo Show c’è stata una riunione, dove Costanzo mi ha detto che avrebbe fatto una domanda all’Onorevole Giorgia Meloni riguardo la legge contro la transomofobia.

Quando a fare queste domande non è un omosessuale, ma un eterosessuale di mezza età e con un credibilità come lui, il messaggio passa diversamente. Ho fatto un passo indietro rispetto l’autorevolezza di Costanzo, ma preciso che se c’è di combattere non mi tiro indietro. Faccio tanto volontariato e beneficenza in silenzio per la comunità, rispondendo anche mail ai ragazzi che vengono cacciati dai genitori, anche con donazioni.

Mi spiace quando la mia stessa comunità mi attacca. Come fai sbagli, se lo dici sembra che stai facendo pubblicità, se non lo fai sembra che non ti interessi alla causa. Quando viene messa in dubbio la buona fede mi spiace molto.