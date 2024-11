Tommaso Zorzi svela come ha affrontato il calo di fama dopo il GF Vip: ecco su cosa ha deciso di puntare – VIDEO

Durante l’ultimo evento Elle Active, tra gli ospiti c’erano Tommaso Zorzi, noto conduttore e giurato di Drag Race Italia, insieme a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Zorzi ha parlato apertamente della sua carriera dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e del modo in cui ha gestito l’inevitabile calo di popolarità che spesso segue l’esplosione iniziale di notorietà. Ha spiegato come, anziché inseguire nuovi picchi di fama, abbia preferito concentrarsi sul lavoro che realmente desidera fare, evitando scorciatoie che gli avrebbero permesso di mantenere i riflettori puntati su di lui solo temporaneamente.

Tommaso Zorzi e il boom post GF Vip

Tommaso Zorzi ha raccontato di essere uscito dal GF Vip, una delle edizioni più seguite, con una popolarità travolgente: “Sono uscito dalla casa del Grande Fratello che ero veramente… non dico Dio, ma qualcosina sotto”, ha dichiarato. Nonostante il successo, ha presto capito che quella fama così intensa non sarebbe durata per sempre.

Infatti, a distanza di quattro anni, molte persone lo fermano ancora per strada chiedendogli: “Ma tu che fine hai fatto? Sei sparito davvero”. Zorzi ha ammesso che questo tipo di commenti può destabilizzare chi non è pronto a gestire il passaggio da un periodo di estrema notorietà a uno più discreto.

L’ex concorrente del GF Vip ha deciso di focalizzarsi sulla costruzione di una carriera solida e duratura, piuttosto che sulla semplice popolarità. “La fama la puoi ottenere in un secondo”, ha spiegato. Ha riflettuto su come la notorietà sia effimera e possa volatilizzarsi facilmente se non viene sostenuta da un lavoro autentico e da un obiettivo professionale chiaro.

Secondo lui, è importante circondarsi di persone sincere e obiettive, che non temano di dirgli di no e che lo aiutino a prendere decisioni in linea con i suoi valori e le sue aspirazioni. “Se ti abitui alla fama e non al mestiere che vuoi fare, duri molto poco e ti fai anche male”, ha osservato.

La Differenza tra notorietà e carriera

Zorzi ha descritto come, dopo il GF Vip, fosse inseguito dai paparazzi ovunque, mentre ora, a distanza di qualche anno, quella pressione mediatica si è attenuata. “Dopo il Grande Fratello avevo dieci paparazzi sotto casa e adesso non li ho più”, ha ammesso, riconoscendo che, se si rimane legati esclusivamente al desiderio di popolarità, il calo può essere difficile da gestire.

La sua scelta è stata quindi quella di lavorare su se stesso e sul suo mestiere, selezionando progetti in cui possa realmente esprimere il proprio talento e crescere professionalmente, piuttosto che accontentarsi di apparizioni superficiali.

Zorzi, con grande sincerità, ha sottolineato l’importanza di non farsi travolgere dalla ricerca continua della notorietà: la fama, se non supportata da un lavoro concreto, rischia di essere un’illusione pericolosa. Il suo percorso dopo il GF Vip è diventato un esempio di come trasformare la popolarità in una carriera solida e duratura.