La vita sentimentale di Tommaso Zorzi è costantemente al centro dell’attenzione. Proprio nel weekend l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha raggiunto Tommaso Stanzani a Bologna, città dove l’ex ballerino di Amici 20 vive attualmente.

Proprio ieri una fan di Tommaso Zorzi ha postato uno scatto in compagnia di Tommaso Stanzani, confermando il loro incontro.

In serata poi, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha pubblicato pure un video mentre l’ex talento di Amici ballava per lui e anche una nuova foto insieme.

Oggi, a distanza di alcune ore dal weekend passato insieme, il buon Zorzi si è rimesso sul treno del ritorno affermando di essere molto felice.

Tommaso ha confidato di essere single durante una puntata de Il Punto Z:

Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine. Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente.