Esce oggi “Parole per noi due”, il secondo libro di Tommaso Zorzi edito da Mondadori: “Sono felicissimo, è il mio bambino… non vedo l’ora di leggere le vostre recensioni”, ha fatto sapere su Instagram.

Al via anche i firmacopie a Milano proprio nella giornata di oggi. Domani Tommaso sarà a Torino: “Sono molto felice e non vedo l’ora che lo leggiate, sono molto felice perché il libro ha un tono completamente diverso dal primo”, ha fatto sapere Zorzi sui social.

Tommy questa mattina, prima di tornare a Milano per il primo appuntamento pubblico, si è alzato molto presto anche per leggere le belle recensioni dei fan che hanno già letto il libro (in alcune librerie era già disponibile da ieri).

Ecco la trama direttamente dal sito della Mondadori:

“La playlist che qualcuno dei miei colleghi stronz* ha messo su è incappata su una canzone degli Abba, One of Us. Gli Abba hanno due effetti: o ti fanno ballare e ridere come uno scemo, oppure ti metti a piangere come uno scemo al quadrato. E io sono sulla buona strada per la seconda opzione. No, non si dimentica in fretta. Alzo lo sguardo. Che cosa ho fatto?!”.

Stefano è in crisi, ha perso il suo lavoro. È stanco delle serate a Porta Venezia e del sesso occasionale, anche se per il suo miglior amico Filippo c’è un’unica soluzione a tutto: scop*re di più. Fosse così facile basterebbe passare la giornata su Grindr. Ma Stefano vuole di più sia dalla sua vita sia dall’amore. Per questo decide di mollare tutto, dai gin tonic al suo piccolo appartamento, per inseguire il suo sogno: trasformare in un bed and breakfast la casa di sua nonna arroccata in un paesino sul Passo della Cisa.

Ma si sa, tra il dire e il fare… La vita in montagna non è facile per un milanese doc come Stefano. Anche se a renderla un po’ meno complicata c’è Riccardo, che ha tutto: è bello, intelligente, profondo, produce un formaggio buonissimo. Ma ovviamente c’è un ma: Riccardo ha una ragazza, anche se emana innegabili gay vibes.

In Parole per noi due Tommaso Zorzi racconta, con leggerezza e ironia, due giovani vite e un amore apparentemente impossibile. Due esistenze irrisolte che però, proprio grazie a un sentimento vero e irrinunciabile, potranno trovare la strada per diventare finalmente se stesse.