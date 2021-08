Tommaso Zorzi prima di venire volgarmente travolto dagli insulti omofobi di routine, stava parlando agli estimatori degli impegni televisivi che inizieranno a breve tra Drag Race Italia e nuove proposte.

Per circa un mese Tommaso Zorzi dovrà trasferirsi a Roma per le registrazioni di Drag Race Italia, il format che debutterà nel nostro Paese da novembre su Discovery+:

Io che tra una settimana mi trasferisco a Roma e sono ancora in vacanza senza aver fatto mezza valigia. Vado giù il due settembre e devo stare un mese per girare Drag Race che arriva in Italia ed io farò parte dei giudici ed è uno dei miei programmi televisivi preferiti ed io non vedo l’ora!

Ci rendiamo conto di cosa sta succedendo? E comunque non finisce con Drag Race Italia, vi deve tremare il cul* quest’anno!